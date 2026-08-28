Польша больше не обнимает Украину. Теперь она держит ее за локоть. Разница, на первый взгляд, небольшая. Но политически — огромная.

После начала войны Польша быстро заняла место одного из главных европейских покровителей Украины. Варшава открыла границу для миллионов украинцев, активно поставляла Киеву оружие и практически без пауз требовала от европейских союзников новых пакетов помощи, более жесткого давления на Москву и продолжения поддержки Украины «столько, сколько потребуется». Тогда это подавалось как историческая солидарность, а сегодня все больше похоже на долгосрочную политическую инвестицию.

Прошло четыре с половиной года с начала войны, и выяснилось, что у этой солидарности есть условия, сроки, ограничения и, главное, польские интересы.

До 31 августа 2026 года граждане Украины, которым PESEL UKR (личный идентификационный номер, который подтверждает законное пребывание граждан Украины под временной защитой) первоначально выдавался без действующего проездного документа, должны подтвердить личность в польской гмине. Если этого не сделать, с 1 сентября статус UKR меняется на NUE (отмена временной защиты), а вместе с ним исчезает право на временную защиту. Государственное управление соцстрахования отдельно предупредило, что потеря статуса может означать и прекращение выплаты 800+ при наличии соответствующих условий.

Да, в таких бюрократических деталях иногда и заканчивается большая геополитическая романтика.

И это вовсе не означает, что Польша решила изгнать украинцев. Такой вывод был бы слишком примитивным. Произошло другое, когда экстренная солидарность постепенно превращается в обычную государственную политику, где помощь выдается не по принципу дружбы, а в соответствии с расчетом. Ну а расчет у Варшавы исключительно польский.

Это прекрасно видно на примере украинского зерна. Польша может сколько угодно поддерживать Украину в войне с Россией. Но когда украинская аграрная продукция начинает угрожать польскому фермеру, героическая европейская солидарность внезапно отходит в сторону, и появляются национальные интересы.

25 августа министр сельского хозяйства Стефан Краевский вновь подтвердил, что Варшава готова обсуждать транзит украинской продукции, но защищать польский рынок она будет и дальше.

И совершенно правильно, поскольку для Польши польский фермер важнее украинского экспортера. Именно так и должна действовать национальная политика. Но тогда давайте называть вещи своими именами. Это не бескорыстная солидарность, а сделка.

И когда Киев пытается спорить, Варшава напоминает: у нее тоже есть интересы. То есть польская любовь к Украине оказалась очень похожей на любовь с брачным контрактом.

А с исторической памятью еще интереснее. 11 июля Дональд Туск назвал Волынскую трагедию геноцидом, совершенным украинскими националистами, и объявил о создании в Варшаве Стены памяти жертв.

Президент Кароль Навроцкий пошел еще дальше в политическом символизме — после решения украинской стороны назвать военное подразделение в честь деятелей УПА возник вопрос о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла.

И это произошло между государствами, которые вроде бы находятся по одну сторону нынешнего конфликта.

То, что общая угроза не отменила польской исторической памяти, должно стать важным сигналом Киеву. Польша может быть союзником Украины против России, но это вовсе не означает, что Варшава собирается растворять собственную национальную повестку в украинской. Чем дольше длится война, тем больше Польша переводит отношения с Киевом из эмоциональной плоскости в бухгалтерскую.

Таким образом, Варшава получила от войны то, чего десятилетиями добивалась гораздо медленнее. Речь идет о политическом весе, поскольку она превратилась в важнейший логистический узел западной поддержки Украины и получила дополнительный вес внутри ЕС и НАТО. Восточная граница страны стала одним из центральных направлений европейской безопасности, а польское руководство получило возможность говорить от имени так называемого восточного фланга Европы.

В таких условиях Украина стала для Польши неплохим источником влияния, чем Варшава и пользуется. Отсюда и разговоры о собственном особом месте в Восточной Европе, исторические проекты, идея Междуморья, Восточное партнерство, «Инициатива трех морей». Кроме того, у Польши есть желание быть не периферией Европы, а одним из центров принятия решений по всему пространству между Германией и Россией. А Украина просто подарила Варшаве идеальный исторический момент.

Кстати, и Львов Польше не нужен. Империи прошлого захватывали территории, а современные региональные державы предпочитают захватывать пространство влияния.

Поэтому происходящее на Южном Кавказе стоит рассматривать не как набор разрозненных польских инициатив.

В марте 2026 года, как уже ранее мы писали, при поддержке польского МИД был запущен армяноязычный информационный сервис VT Hayastan News. Заявленная задача — представлять события с «европейской точки зрения», противодействовать дезинформации и укреплять связи Армении с ЕС и Польшей. Через месяц появился грузиноязычный VT Sakartvelo News.

Варшава прямо говорит о противодействии дезинформации, поддержке демократических процессов и укреплении европейской ориентации Грузии. Более того, речь идет о расширении подобных проектов на другие страны Восточного партнерства.

Называть это просто «культурной дипломатией» — сознательно не замечать очевидного. Известно, кто формирует информационную повестку, тот получает возможность влиять на политическую повестку. Медиа, финансируемые государством и запускаемые именно в странах, где это государство стремится увеличить свое влияние, — это уже внешнеполитический инструмент.

И тут для Азербайджана есть повод внимательно смотреть не на улыбки, а на руки…

Баку не нуждается в польском политическом надзоре, ему не нужно объяснять, что такое Европа, демократия, правильная внешняя политика или правильное отношение к региональным конфликтам. Азербайджан самостоятельно определяет собственные национальные интересы. Потому польскую активность на Южном Кавказе стоит воспринимать спокойно, но без иллюзий.

Варшава не обязательно враждебна Баку, но это совершенно не означает, что ее интересы автоматически совпадают с азербайджанскими.

Когда-то Польша рассматривала Азербайджан прежде всего как важного энергетического и транспортного партнера. Сегодня польский интерес ширится.

Понятно, что Польша не обязана быть бескорыстной, но и Баку не обязан быть наивным. В этом, собственно, и заключается главный урок украинской истории. Польша будет помогать Украине до тех пор, пока это соответствует польскому интересу. Проблема возникает только тогда, когда такую политику пытаются выдавать за чистый альтруизм. Польша — не благотворительный фонд Украины, как и не благотворительный фонд Южного Кавказа. Ее об этом никто тут не просил…

Азербайджану совершенно не обязательно искать в Варшаве врага, но и бескорыстного друга тоже. Польша будет действовать в интересах Польши, и это ее право, как и право Азербайджана — в своих. Баку стоит внимательно прислушаться к громкости польских деклараций, обратить внимание, какие интересы стоят за ними. Как показывает опыт войны в Украине, истинная солидарность заканчивается там, где появляется счет, а Варшава как раз начала его выписывать.