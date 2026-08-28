Власти Непала отклонили предложения иностранных спасательных команд о помощи в ликвидации последствий наводнения, сообщает The Kathmandu Post.

В правительстве заявили, что национальные силовые структуры способны самостоятельно провести поисково-спасательные операции.

По словам непальского чиновника, решение принято с учетом опыта землетрясения 2015 года. Тогда массовый приток иностранных спасателей и конкуренция между прибывшими командами создали серьезные проблемы с координацией и управлением операцией.