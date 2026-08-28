Король традиционного королевства Торо на западе Уганды Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV умер в возрасте 34 лет.

Об этом сообщил премьер-министр королевства Калвин Армстронг Рвомиире Акиики.

«С глубокой скорбью сообщаю об уходе из жизни Его Величества Омукамы Торо, короля Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV, который скончался около 22:00 в четверг, 27 августа 2026 года», — говорится в заявлении премьера.

Ойо родился 16 апреля 1992 года. Он взошел на престол 12 сентября 1995 года в возрасте трех лет после смерти своего отца Патрика Дэвида Мэтью Кабойо Олими III. На тот момент Ойо считался самым молодым действующим монархом в мире. До достижения им совершеннолетия управлять делами королевства ему помогал регентский совет.

Ойо находился на престоле почти 31 год и был одним из наиболее известных традиционных правителей Уганды. Власти королевства сообщили, что он оставил наследника, имя которого будет объявлено позднее.

Ранее сообщалось, что сегодня умер Король Норвегии Харальд V.