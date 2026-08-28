Испанская инжиниринговая компания Savener привлечена к проекту строительства завода по опреснению морской воды в Азербайджане. Компания выполнит инженерно-проектировочные работы для предприятия, которое возводится в Сумгайытском химическом промышленном парке.

Как сообщают испанские СМИ, Savener получила контракт от HDEC (Huadong Engineering Corporation), входящей в китайскую группу PowerChina и выступающей генеральным подрядчиком проекта.

Savener уже приступила к работе. Компания специализируется на проектах в сфере водоснабжения и ранее участвовала в строительстве крупных опреснительных предприятий в Омане, ОАЭ, Саудовской Аравии и Марокко.

Мощность будущего завода составит 300 тыс. кубометров воды в сутки. Проект реализуется консорциумом ACWA Power и турецкой IC İçtaş İnşaat. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2028 года. Стоимость проекта оценивается в $407 млн.