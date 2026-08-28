Глава подразделения ФИФА по работе с национальными ассоциациями Эльхан Мамедов участвует в кампании по укреплению позиций президента организации Джанни Инфантино, утверждает Sporting Intelligence.

На прошлой неделе Мамедов вместе с Инфантино и генеральным секретарем ФИФА Маттиасом Графстрёмом посетил Доминиканскую Республику, где глава ФИФА встречался с представителями Карибского футбольного союза, располагающего 25 голосами на выборах президента организации.

По данным издания, задача Мамедова и Графстрёма заключается в консолидации поддержки Инфантино среди национальных федераций. Sporting Intelligence утверждает, что Мамедов также контактировал с футбольными ассоциациями Восточной Европы и Азии.

Издание отмечает, что бывший генеральный секретарь и исполнительный вице-президент АФФА работает в ФИФА с мая 2022 года и сейчас отвечает за взаимодействие организации с 211 национальными футбольными ассоциациями.

По данным Sporting Intelligence, действия Мамедова вызвали ярость у ряда европейских футбольных чиновников, которые требуют его увольнения из ФИФА.