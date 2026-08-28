Азербайджан и Беларусь обсудили развитие стратегического партнерства и перспективы сотрудничества в торговле, энергетике, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере.

Об этом говорится в сообщении в МИД Азербайджана по итогам визита замглавы ведомства Самира Шарифова в Беларусь.

В ходе поездки его принял министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Стороны обсудили вопросы, связанные со стратегическим партнерством между двумя государствами, и особо отметили роль лидеров Азербайджана и Беларуси в развитии отношений, основанных на дружбе между странами.

Затем состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Беларуси. Азербайджанскую делегацию возглавил Самир Шарифов, белорусскую — заместитель министра иностранных дел Павел Утюпин.

Стороны отметили положительную динамику двустороннего политического диалога, а также важную роль межправительственной комиссии и механизма политических консультаций.

На встрече обсуждались ход выполнения достигнутых договоренностей, текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Участники консультаций также рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных организаций и обменялись мнениями по другим актуальным темам двусторонней и региональной повестки.