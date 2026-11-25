Франция готова принять предложение президента России Владимира Путина направить представителя в Москву для переговоров по Украине, если Москва подтвердит согласие на полноценное участие Европы в урегулировании конфликта. Об этом сообщили РБК в посольстве Франции в России.

«Мы должны получить подтверждение того, что Европа получит полноценное место за столом переговоров», — заявил представитель французской дипмиссии.

19 ноября Путин сообщил, что Россия пригласила европейских представителей в Москву, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. По данным Bloomberg, возможность такой встречи обсуждали представители Великобритании, Германии и Франции.

В Париже считают, что Европа должна играть центральную роль в обсуждении будущей архитектуры безопасности, санкций, восстановления Украины и замороженных российских активов. Дата возможного визита пока не определена.