В Баку временно изменят схемы движения шести автобусных маршрутов из-за дорожных работ, которые пройдут в ночь на 20 и 22 ноября. Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Ремонтные работы затронут несколько участков дорог в направлении от Аэропортового шоссе к станции метро «Кероглу», Зыхскому повороту, повороту Бюльбюля – Амирджан и кругу «Комсомол», а также участок от станции «Кероглу» в сторону аэропорта.

В связи с этим с 00:00 до 06:00 20 ноября автобусы будут курсировать по следующим схемам:

H1 в направлении города – по Зыхскому шоссе, проспекту 8 Ноября, улицам Афияддина Джалилова и Пушкина;

140 и 150 – по Зыхскому шоссе, проспекту Гянджа и проспекту Гара Гараева;

163, 189 и M8 – по улицам Мубариза Ибрагимова, Асильдара Мамедалиева, Асифа Асадуллаева, Явера Алиева и Башира Буньядова.

Еще одно изменение схем движения запланировано с 00:00 до 05:45 22 ноября: