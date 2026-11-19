Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал удар Украины по Крымскому мосту свидетельством уязвимости России.
Выступая по итогам встречи «Коалиции желающих» в Берлине, он сообщил, что только за последний месяц российские войска потеряли около 50 тысяч военнослужащих.
Мерц сравнил эти потери с потерями США во время войны во Вьетнаме и подчеркнул, что такие цифры говорят о необходимости завершить войну.
Германский канцлер также заявил, что Европа выступает за справедливое мирное урегулирование в Украине и укрепление европейской безопасности. По его словам, Германия не собирается сокращать поддержку Киева.
«Мы хотим для Украины справедливого мира, а для Европы – большей, а не меньшей безопасности», – подчеркнул Мерц.