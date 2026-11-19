Азербайджан выразил соболезнования Грузии в связи со взрывом в жилом доме в Тбилиси, в результате которого погибли люди и есть пострадавшие.

«Мы глубоко опечалены известием о трагическом взрыве в жилом доме в Тбилиси. Выражаем самые искренние соболезнования семьям погибших. Наши мысли со всеми, кого затронула эта трагедия. Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления», – говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети X.

Напомним, в четверг в жилом доме в поселке Поничала в Тбилиси произошел взрыв. Предварительной причиной стала утечка природного газа.