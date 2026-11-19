Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил постепенную отмену санкций против России в случае продвижения к урегулированию войны в Украине.

«Цель была и остается: суверенная Украина в безопасной Европе. Отправной точкой для взаимопонимания по территориальным вопросам должна при этом быть линия соприкосновения», – заявил он на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Берлине.

По словам Мерца, Киев должен сохранить возможность идти европейским путем и вправе рассчитывать на помощь в восстановлении страны.

«В ответ возможно постепенное, обусловленное определенными условиями снятие санкций против России», – подчеркнул канцлер.

Он также напомнил, что ранее европейские страны договорились поручить представительство своих интересов на возможных переговорах по урегулированию конфликта «европятерке» – Великобритании, Германии, Италии, Польше и Франции – совместно с институтами ЕС.

Мерц сообщил, что вечером в четверг в Берлине пройдет встреча советников европейских стран, США и Украины.