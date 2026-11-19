В Азербайджане ведутся обсуждения по переводу в электронный формат пенсий, социальных пособий и стипендий, выплачиваемых гражданам, проживающим за границей.

Об этом заявил председатель правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Зека Мирзаев на панельной сессии «Деятельность учреждений, сотрудничество с работодателями и актуальные вопросы рынка труда», организованной в рамках форума государственно-делового сотрудничества, передает Report.

По его словам, из 79 услуг, предоставляемых фондом, 78 уже переведены в электронный формат.

Оставшаяся услуга касается выплат пенсий, социальных пособий и стипендий гражданам, проживающим в других странах, на основании международных соглашений.

Мирзаев отметил, что для цифровизации этих выплат и их осуществления в проактивном режиме необходима интеграция электронных систем Азербайджана и соответствующих государственных органов других стран. Однако пока такая возможность отсутствует.

По его словам, работа над решением этого вопроса продолжается.