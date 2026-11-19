Россия выразила готовность участвовать в многосторонних переговорах по урегулированию войны в Украине с участием европейских стран, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер на пресс-конференции по итогам встречи «Коалиции желающих» в Берлине.

По его словам, Вашингтон дал понять Москве, что настаивает на участии Европы в переговорном процессе, и рассчитывает, что российская сторона примет эту позицию.

«Мы хотим видеть Европу за столом переговоров для завершения войны», – подчеркнул Кушнер.

Он также пояснил, что президент США Дональд Трамп направил американскую делегацию на встречу в Берлине, чтобы проинформировать европейских партнеров об итогах переговоров в Китае.

Кушнер отметил, что не может раскрывать подробности этих контактов. Однако он подчеркнул, что Трамп отправился в Китай с уверенностью, что мирного соглашения можно достичь.