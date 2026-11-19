Президент России Владимир Путин назвал очень полезным трехсторонний саммит с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, встреча прошла в откровенной атмосфере и позволила лидерам лучше понять друг друга.

«Дискуссия на трехстороннем саммите проходила в очень откровенном режиме, позволила лучше понять друг друга», — заявил Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи.

Российский лидер выразил надежду на сохранение взаимопонимания между сторонами.

«Только Господь знает, что будет дальше, но хотелось бы, чтобы взаимное понимание было», — отметил он.

Кроме того, Путин заявил, что не сомневается в искреннем стремлении президента США Дональда Трампа урегулировать российско-украинский конфликт и наладить сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами.