Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече «Коалиции желающих» обсуждает с партнерами ускорение предоставления Киеву €45 млрд от ЕС, укрепление ПВО и новые оборонные проекты с европейскими странами.

«Обсуждаем дальнейшую поддержку: как можно более быстрое выполнение решения ЕС о предоставлении Украине €45 млрд для покрытия бюджетных потребностей; укрепление ПВО, в частности через PURL; зимний пакет перехватчиков баллистических ракет; новые оборонные возможности, которые можем реализовать с Европой», – написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, участники встречи также говорили о дипломатических усилиях ради достижения достойного мира.