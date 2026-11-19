Между Россией и США есть понимание по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта, в том числе в части возможных компромиссов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский лидер сообщил, что предложения по компромиссному урегулированию исходили от Вашингтона, а Москва согласилась с ними, в том числе во время встречи в Анкоридже.

Путин отметил, Москва готова в рабочем порядке обсуждать условия урегулирования. При этом, по его словам, США настойчиво просят Россию согласиться на участие европейских стран в переговорах по Украине.

Он также сообщил, что российская сторона поддержала подход Вашингтона, согласно которому безопасность Украины должна быть частью общеевропейской системы безопасности.

«Москва по дипломатическим каналам предложила европейским странам приехать в российскую столицу, чтобы определить их позицию, после чего решить, в каком формате продолжать диалог по Украине», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что для завершения конфликта Киеву необходимо согласиться на компромиссы, предложенные США еще до встречи в Анкоридже.

Сроки проведения следующего раунда переговоров по Украине пока не определены, добавил президент РФ.