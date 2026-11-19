Президент РФ Владимир Путин отверг заявления европейских лидеров о возможной войне с Россией в ближайшие годы, назвав их чушью, и заверил, что Москва не собирается нападать на Европу.
«Что они там говорят о нападениях на Европу? Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой, что за чушь?», – сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.
По словам Путина, европейские лидеры ежедневно говорят о том, что война может начаться к 2030 году.
«Не нужно готовиться к 2030 году. Мы не собираемся нападать», – заверил он.
Российский президент также заявил, что европейцы и общественные организации «не хотят милитаризации и войны с Россией».
«Мне иногда кажется, что без смены политических элит в некоторых европейских странах, наверное, ничего невозможно будет сделать для полноценной нормализации отношений. В то же время мы видим, что люди в этих странах, европейских, общественные организации не хотят реализации тех планов, о которых мы сейчас слышали в некоторых странах Европы, не хотят милитаризации, не хотят никаких войн, тем более с Россией», – указал Путин.