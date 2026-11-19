Президент РФ Владимир Путин отверг заявления европейских лидеров о возможной войне с Россией в ближайшие годы, назвав их чушью, и заверил, что Москва не собирается нападать на Европу.

«Что они там говорят о нападениях на Европу? Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой, что за чушь?», – сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Путина, европейские лидеры ежедневно говорят о том, что война может начаться к 2030 году.

«Не нужно готовиться к 2030 году. Мы не собираемся нападать», – заверил он.

Российский президент также заявил, что европейцы и общественные организации «не хотят милитаризации и войны с Россией».