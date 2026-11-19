Азербайджанские власти рассматривают возможность эвакуации людей из бакинского поселка Бадамдар и временного ограничения работы расположенных поблизости объектов из-за активизировавшегося оползня, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

По данным ведомства, такую оценку ситуации дали специалисты МЧС и Министерства экологии и природных ресурсов после совместного осмотра территории.

С учетом динамики оползневого процесса и риска усиления его активности Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС направило официальное обращение в соответствующие госорганы.

В документе содержится просьба принять необходимые меры для эвакуации людей, находящихся в опасной зоне, и временного ограничения деятельности расположенных поблизости объектов.