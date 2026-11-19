Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел в Минске переговоры со специальным представителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили в рамках возобновленного прямого диалога между двумя странами, сообщили в МИД России.

«19 ноября в Минске заместитель министра иностранных дел Российской Федерации М. Ю. Галузин встретился со специальным представителем премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией, первым заместителем министра иностранных дел Грузии Г. Зурабашвили в рамках возобновленного прямого российско-грузинского диалога», – говорится в сообщении российского дипведомства.

По итогам встречи стороны договорились продолжить контакты, заявив о заинтересованности в дальнейшем развитии отношений между двумя странами.