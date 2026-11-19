Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с европейскими партнерами усиление защиты страны от российских ракетных и беспилотных атак, а также дальнейшую поддержку Киева. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

По его словам, на встречах с партнерами речь шла о противодействии российским беспилотникам типа «Шахед» и ракетам, защите энергетической инфраструктуры и дипломатических вопросах.

Зеленский выразил надежду, что сегодняшнее заседание «Коалиции желающих» и двусторонние переговоры с лидерами стран-партнеров принесут конкретные результаты и позволят усилить поддержку Украины.

В четверг в Берлине проходит встреча «Коалиции желающих» с участием 40 европейских лидеров, Зеленского, а также спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.