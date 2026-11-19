Российская атака беспилотников на Киев повредила посольства Австрии и Нидерландов, сообщает «Европейская правда».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил солидарность с австрийскими коллегами после повреждения здания их посольства. На опубликованных им фотографиях видны выбитые окна и поврежденные автомобили возле дипмиссии.

Сибига также призвал международное сообщество решительно отреагировать на российские атаки.

Глава МИД Нидерландов Том Берендсен, в свою очередь, сообщил, что один из российских беспилотников попал в здание за посольством страны в Киеве. В результате удара дипмиссия получила незначительные повреждения, никто из сотрудников не пострадал.

«Мы выясняем, что именно произошло. Сейчас нашим приоритетом является благополучие наших сотрудников», – отметил Берендсен.

Russia’s attacks on Kyiv have once again damaged a diplomatic mission. The Embassy of the Netherlands in Ukraine has sustained minor damage. Fortunately, no one was injured. We urge the international community to condemn in the strongest terms Russia’s attacks on foreign diplomats and express our strong support for our Dutch colleagues. @ministerBZ Putin’s terror must face strong responses. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 19, 2026

18:36 В результате российской атаки беспилотников на Киев обломки дронов упали в нескольких районах города, вызвав пожары в жилых домах и на дорогах. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация (КГВА).

По данным Кличко, в Подольском районе обломки беспилотника упали возле трехэтажного здания. Позже в одном из домов района загорелись квартиры. Еще по одному адресу дрон упал на открытой территории.

Кроме того, в Подольском районе, предварительно, беспилотник упал на четырехэтажное здание.

В Оболонском районе обломки дрона загорелись на проезжей части, а в Шевченковском упали на крышу восьмиэтажного дома.

По информации КГВА, пострадала женщина. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Экстренные службы работают на местах падения обломков.