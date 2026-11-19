Возможность нового массированного удара США по Ирану в последние дни возросла, однако президент Дональд Трамп пока не принял окончательного решения, сообщает Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

«Шансы на то, что США начнут новый раунд масштабных ударов по Ирану, по-видимому, увеличились за последние дни», – отмечает агентство.

По словам одного из собеседников Bloomberg, Трамп рассматривает возможность активизации военных действий, но окончательное решение еще не принято.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает добиваться от американского президента начала новой операции против Ирана. По словам источника агентства, он настаивает на том, чтобы военная кампания продолжалась до капитуляции Тегерана и отказа от ядерной программы.

В то же время правительства европейских стран и государств Персидского залива пытаются отговорить Трампа от нового масштабного удара.

Западные чиновники отмечают, что у американского президента в сложившейся ситуации нет хороших вариантов. Новая атака США может спровоцировать ответные удары Ирана по странам региона. Если же Трамп решит выйти из кризиса без официального прекращения огня или мирного соглашения, Тегеран, вероятно, сохранит фактический контроль над Ормузским проливом, пишет Bloomberg.