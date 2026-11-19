Ущерб от массовых беспорядков, охвативших Францию 17–18 октября, может достичь €207 млн, что сопоставимо с потерями от волнений 2005 года, продолжавшихся четыре недели, сообщает ассоциация страховых компаний France Assureurs.

«Общая сумма застрахованного ущерба может достичь €207 млн по 5 280 страховым случаям», – говорится в заявлении ассоциации. Оценка основана на данных, собранных по состоянию на 12 ноября.

Больше всего пострадало имущество предприятий: ущерб оценивается в €198 млн, что составляет более 95% общей суммы. Потери от повреждения имущества частных лиц достигли €3,5 млн, автомобилей – €6 млн.

В France Assureurs подчеркнули, что ущерб оказался исключительно высоким с учетом того, что беспорядки продолжались всего два дня, охватили несколько городов и сопровождались погромами и разграблением магазинов.

Для сравнения, волнения 2005 года, продолжавшиеся четыре недели, причинили застрахованный ущерб на €209 млн. Убытки от выступлений движения «желтых жилетов» в 2018–2019 годах за несколько месяцев составили €256 млн.