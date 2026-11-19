Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает, почему российский лидер Владимир Путин был крайне зол из-за атаки на Крымский мост. Об этом рассказал журналист NBC Гейб Гутьеррес.

«Он сказал, что разговаривал с Владимиром Путиным и что Путин был крайне зол на (президента Украины Владимира) Зеленского из-за атаки на мост… Он отметил, что понимает, почему президент Путин испытывает такие чувства», – передал журналист слова Трампа.

По словам Гутьерреса, беседы американского лидера с главами других государств касались главным образом конфликта в Украине, тогда как война с Ираном практически не затрагивалась.

Кроме того, Трамп назвал успешной трехстороннюю встречу с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, оценив ее на «12 баллов из 10».

Журналист также рассказал, что американский президент поделился подробностями разговора с китайским лидером.