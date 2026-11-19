Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена продолжать вооруженный конфликт, возложив ответственность за дальнейшее развитие ситуации на Украину.

«У нас нет никакого желания продолжать этот вооруженный конфликт. Но вопрос сегодня не только и даже не столько в нас. Вопрос – в украинской стороне», – заявил он, отвечая на вопросы СМИ.

Путин также подчеркнул, что при попытках договориться о прекращении кризисов, в том числе на Украине, необходимо учитывать сложившиеся реалии.

Президент также отметил, что считает бессмысленным желание Украины еще какое-то время удержать оставшиеся под их контролем 10% Донбасса.

«Украина говорит, что удержит оставшиеся 10% территории Донецка еще какое-то время. Но если они все равно потом не смогут их удержать, есть ли смысл держать эти 10%? Это вполне законный вопрос, мне кажется», – сказал российский лидер.



