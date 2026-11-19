Кремль пока не раскрывает, кого из европейских представителей пригласил в Москву для обсуждения вопросов безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, приглашения европейским представителям направили по дипломатическим каналам, однако называть конкретные имена Москва пока не намерена.

Песков также выразил надежду, что обмен пленными с Украиной состоится в ближайшее время.

«Он сейчас на финальной стадии согласования. Мы надеемся, что в самое ближайшее время он произойдет. По крайней мере, была в Абу-Даби достигнута такая договоренность», – сказал представитель Кремля.

По его словам, спецслужбы двух стран сейчас сверяют списки участников обмена.

«Как только эта сверка будет завершена, то процесс также с участием омбудсменов будет произведен», – добавил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва хотела бы достичь поставленных целей военным путем, но предпочла бы сделать это мирными средствами. По его словам, Россия рассчитывает на возможность завершить «военную операцию» и «немедленно остановиться».

Песков также рассказал о содержании закрытой встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. Лидеры затрагивали украинскую тему, однако она не была центральной на переговорах.

Отдельно представитель Кремля уточнил, что Путин и Трамп не обсуждали гуманитарную миссию в Константиновке.