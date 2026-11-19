Франция, Германия и Великобритания обсуждают возможность проведения встречи с российскими представителями для обсуждения урегулирования конфликта в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в последние дни советник по национальной безопасности одной из трех стран связался с помощником президента России Юрием Ушаковым, чтобы обсудить организацию такой встречи.

Ушаков предложил провести переговоры в Москве.

Президент России Владимир Путин на саммите АТЭС подтвердил, что Москва пригласила европейских представителей. По его словам, российская сторона хотела бы сначала понять позицию Европы по вопросу урегулирования войны в Украине.