Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена обсуждать прекращение огня в ряде сфер после атак на Крымский мост. По его словам, ответные действия российской стороны будут значительно болезненнее.

Путин рассказал, что ранее обсуждал с Советом безопасности РФ возможность прекращения огня по отдельным направлениям, однако после ударов по Крымскому мосту от таких договоренностей решили отказаться.

Российский лидер подчеркнул, что Крымский мост является исключительно мирным объектом и уже давно не используется для перевозки военной техники.

«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем», — заявил Путин.