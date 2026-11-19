Завтра, 20 ноября, в Баку, на Абшеронском полуострове и ряде регионов Азербайджана ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 28,4 м/с.

Национальная служба гидрометеорологии объявила оранжевый уровень метеорологического предупреждения для Баку и Абшеронского полуострова.

Предупреждение аналогичного уровня будет действовать в Мингячевире, Нафталане, Геранбое, Гяндже, Нефтчале, Сальяне, Гёйчае, Гаджигабуле, Гобустане, Дашкесане, Шеки, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Губе, Хызы и Гусаре. Скорость ветра в этих районах составит 20,8–28,4 м/с.

В остальных регионах страны объявлен желтый уровень предупреждения. Там скорость северо-западного ветра составит 13,9-20,7 м/с.