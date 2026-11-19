В районе Поничала на окраине Тбилиси произошел взрыв в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Предположительной причиной ЧП стала утечка газа, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По информации телекомпании «Имеди», взрыв произошел в квартире, где проживал человек с ограниченными возможностями. По его словам, вечером 18 ноября он пытался включить газовую плиту, однако безуспешно. Утром следующего дня он повторил попытку, после чего раздался хлопок.

По словам министра внутренних дел Грузии Сулхана Тамазашвили, из-под завалов извлечены четыре человека, которые были доставлены в больницу. Среди них один ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Министр сообщил, что в результате происшествия еще семь человек, в том числе трое малолетних детей, считаются пропавшими без вести.

Спасательная операция на месте происшествия продолжается.