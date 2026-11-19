Премьер-министр Польши Дональд Туск резко высказался о российском президент Владимире Путине на фоне демонстративно его дружеского общения с американским коллегой Дональдом Трампом, подчеркнув, что Варшава не считает Москву своим союзником. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

«Даже если Трамп считает Путина своим другом, принцип «друг моего друга – мой друг» здесь совершенно неприменим. Господин Путин не наш друг и никогда им не будет», – заявил Туск.

Туск пояснил, что не считает своей задачей комментировать дипломатический стиль Трампа, который любит удивлять публику неожиданными формулировками и заявлениями, способными вызвать резонанс.

Польский премьер также подчеркнул, что присутствие американских войск в Польше остается одной из ключевых гарантий безопасности страны, в том числе на фоне угрозы со стороны России.

В Берлине Туск рассчитывает получить информацию о результатах переговоров США, России и Китая, состоявшихся в Шэньчжэне. Кроме того, польский премьер сообщил о планах посетить Пекин в начале декабря, чтобы лучше понять позицию китайского руководства по войне в Украине.