За два дня до шестой годовщины Победы президент начал поездку с вручения ключей семьям, возвращающимся в Солтанлы и Джахангирбейли, а на следующий день в Ханкенди уже закладывал фундамент новой университетской библиотеки.

Стратегическое значение Джебраильского и Зангиланского районов во многом определяет их расположение. Через них проходит азербайджанский участок Зангезурского коридора, который должен связать основную часть страны с Нахчываном. Для самих районов эта дорога важна уже сейчас. В Солтанлы грузовые поезда пошли раньше, чем в село вернулись жители. С мая 2024 года по участку от Горадиза возят грузы для промпарка «Аразская долина». Как сообщил Алиев, железная дорога будет действовать и в Джахангирбейли, через территорию которого пройдёт коридор.

Пока готовится сквозное сообщение с Нахчываном, в регионе появляются предприятия, которым предстоит вывозить свою продукцию. 6 ноября в Джебраильском районе открылся завод безалкогольных напитков Sunbeverage, созданный Azersun Holding. Проект стоимостью 70 млн манатов рассчитан на внутренний рынок и экспорт. На заводе предусмотрено 300 постоянных рабочих мест. Днём ранее был подписан указ о создании Зангиланского агропарка на территории Зангиланского и Губадлинского районов. Там предусмотрены выращивание, переработка, хранение и сбыт сельхозпродукции. Так, Восточный Зангезур постепенно встраивается в хозяйственные связи внутри Азербайджана, а у семей, которые возвращаются домой, появляется больше возможностей найти работу на месте.

В самом Зангилане о переменах говорит история городской школы. Её проектировали как обычную среднюю школу, однако в 2025 году проект пересмотрели. В открывшемся 6 ноября образовательном комплексе появились лаборатории, кабинеты робототехники и мастерские, где школьники смогут попробовать себя в работе электромонтёра или слесаря-сантехника. А в Шуше, куда президент приехал на следующий день, в обновлённом центре профобразования на 360 мест открыли мастерскую по изготовлению и реставрации музыкальных инструментов. В одной из колыбелей азербайджанского искусства, где выросли поколения исполнителей мугама, возрождение музыкальной традиции связано и с возвращением ремесла тех, кто делал для них инструменты.

Программа поездки в Карабахский экономический регион началась с посещения Ханкенди. Здесь Ильхам Алиев открыл отделение скорой помощи при клинике Карабахского университета и заложил фундаменты университетской библиотеки и инновационного центра. Университет принимает студентов с 2024 года, и вокруг него постепенно складывается инфраструктура, которой будет пользоваться весь город. В частности, библиотека с читальными залами примерно на 1 100 человек будет открыта и для жителей региона.

Особое значение в этой поездке имело открытие обновлённого стадиона в Ханкенди. В истории этой арены отразились перемены, которые пережил город. Городской стадион построили в 1956 году, ещё в Азербайджанской ССР. В августе 2019 года здесь состоялось открытие Панармянских игр с участием Никола Пашиняна. Днём ранее на городской площади он слишком самоуверенно произнёс: «Арцах — это Армения, и точка». В декабре 2023 года, после восстановления суверенитета Азербайджана над Ханкенди, на том же поле в присутствии Ильхама Алиева сыграли агдамский «Карабах» и бакинский МОИК. Теперь арена открылась после реконструкции и вмещает 8 554 зрителя. Для Азербайджана символика этого события заключена в самой истории стадиона. Построенный для спорта, он вновь стал частью футбольной жизни страны, восстановившей свою территориальную целостность.

В Агдаме президент осмотрел строящуюся районную больницу на 210 коек и открыл два завода. Предприятие Almet Steel Manufacturing Corporation будет выпускать сетку, проволоку и гвозди, на которые уже есть спрос у местных строителей. Завод Komfy рассчитан на выпуск 130 тыс. матрасов в год, в том числе на экспорт. В самом промпарке уже заняты свыше тысячи человек. А за его пределами возвращается в оборот земля. На разминированных участках сначала сеяли зерновые, затем заложили оливковый сад. На 1 150 гектарах уже высажено более 700 тыс. деревьев.

За шесть лет из госбюджета на восстановление освобождённых территорий выделили свыше 25 млрд манатов. В проекте бюджета на 2027 год предусмотрено ещё 3,4 млрд. Поездка накануне Дня Победы показала, что за этими цифрами. Семьи возвращаются в родные сёла, в Ханкенди уже несколько лет учатся студенты, а предприятия Агдама находят покупателей за пределами Карабаха.

8 ноября Ильхам Алиев возложил венок к Памятнику Победы в Ханкенди и оттуда обратился к азербайджанскому народу. Вспомнив тех, кто отдал жизнь за освобождение этих земель, он сказал: «Сегодня мы строим и созидаем в освобождённом Карабахе». Победа дала людям возможность вернуться домой. Шесть лет спустя видно, что это возвращение уже меняет жизнь не только целого региона, но и всей страны.