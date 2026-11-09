Ситуация на Южном Кавказе имеет тенденцию к улучшению, и одну из ключевых ролей в этом играет нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Ситуация на Южном Кавказе имеет тенденцию к улучшению благодаря нормализации отношений Армении и Азербайджана, а также курсу Грузии на защиту национальных интересов», — сказал он на XIV ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ в Москве.

Шойгу подчеркнул, что в 2024 году грузинские власти практически предотвратили государственный переворот, инициированный прозападной оппозицией.