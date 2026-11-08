Не менее 150 человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в египетском городе Эль-Айят, где один из составов после схода с рельсов врезался в другой. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, в хвост поезда, следовавшего из Каира в Асуан, врезался состав, направлявшийся в Файюм. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов.

Число пострадавших и погибших уточняется. Раненых доставляют в больницы, причем помощь оказывают как машины скорой помощи, так и частный транспорт. На месте происшествия работают спасатели и 12 бригад скорой помощи.

Медицинские учреждения приведены в состояние повышенной готовности.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии и оценивают причиненный ущерб.



