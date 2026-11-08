Полиция установила, что трое человек, чьи тела обнаружили в квартире задержанного после стрельбы в Кракове, были его родителями и сестрой.

«Вчера в квартире жилого дома в центре города Островец-Свентокшиский полиция обнаружила тела трех человек: 53-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 52 лет и 21 года. Это были родители и сестра мужчины, которого задержали в Кракове», – говорится в заявлении ведомства в социальной сети X.

Тем временем издание Echo Dnia поговорило с соседями задержанного. Некоторые из них вспоминают его семью как спокойную и приветливую, не вызывавшую никаких подозрений.

«Знаете, это были очень милые люди. Мать всегда такая улыбающаяся, такая радостная. Действительно очень спокойная», – рассказал один из жителей дома.

Другая соседка отметила, что и сам 24-летний мужчина производил впечатление обычного, приветливого человека.

«Такой обычный парень, радостный, веселый. Насколько я знаю, когда-то еще в школе он получал какие-то награды. С ним не было проблем. Вообще, это была такая спокойная семья», – рассказала женщина.

Впрочем, одна из соседок призналась, что поведение молодого человека давно казалось ей странным и даже пугало ее.

«Много раз он закрывал и открывал, закрывал и открывал дверь. Ходил в маске. Уже давно, знаете, эпидемия закончилась, а он ходил в этой маске. Очень часто – капюшоне. Видны были только глаза. Он производил впечатление какой-то страшной фигуры. Я его немного боялась, я уже пожилая, поэтому и смотрю на мир иначе. Он казался мне каким-то странным», – рассказала пожилая женщина.

Накануне на Главной площади Кракова около 15:00 по местному времени (18:00 по Баку) произошла стрельба. 24-летний гражданин Польши в камуфляже открыл огонь из автомобиля Subaru без регистрационных номеров по случайным прохожим. В результате погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Двенадцать пострадавших, в том числе двое полицейских, находятся в тяжелом состоянии.

Сам стрелявший получил огнестрельные ранения при задержании и был госпитализирован. Позже в его квартире обнаружили тела еще трех человек.