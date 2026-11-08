По случаю 8 Ноября — Дня Победы представители руководства Азербайджана, прокуратуры и религиозных общин посетили монумент «Арка Победы» и почтили память шехидов.

Монумент посетили председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, премьер-министр Али Асадов, начальники отделов и депутаты парламента.

Отдельно к «Арке Победы» прибыли генеральный прокурор Кямран Алиев и руководящий состав прокуратуры.

Монумент также посетили председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде и представители других религиозных конфессий.