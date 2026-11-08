Президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиции Гади Айзенкоту сформировать новое правительство после того, как большинство депутатов Кнессета поддержали его кандидатуру. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы государства.

Герцог уведомил о своем решении как Айзенкота, так и действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Выбор президента стал итогом консультаций с делегациями, представлявшими интересы депутатов нового созыва Кнессета.

В поддержку Айзенкота высказались 67 парламентариев, за Нетаньяху – 46. Остальные депутаты воздержались.

На формирование правительства Айзенкоту отведено 28 дней. При необходимости он сможет попросить еще две недели.