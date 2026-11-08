8 ноября в Азербайджане — День Победы. Для миллионов людей это стало рубежом, разделившим историю современной страны на «до» и «после». Это дата, в которой переплелись чувство справедливости, память о потерях и долгожданный покой.

Осень 2020 года запомнилась каждому гражданину Азербайджана непрерывным ощущением тревоги, надежды и единения. Каждое утро начиналось с ожидания новостей с передовой, а вечер заканчивался напряжённым всматриванием в очередные сводки. Вся страна жила фронтовыми событиями, ловила каждое сообщение и ждала вестей о новых успехах.

Эта великая победа не возникла внезапно, она терпеливо ковалась из прочной стали почти три десятка лет. Укрепление государства, модернизация армии, дипломатическая работа и готовность общества поддержать страну в критический момент слились в единое целое, что и привело к торжеству справедливости. Важную роль сыграла и экономическая составляющая. Государство на протяжении многих лет направляло значительные ресурсы на укрепление обороноспособности. Не менее важным было и политическое направление. Азербайджан непрерывно поднимал вопрос оккупированных территорий на международных площадках, добивался внимания к проблеме вынужденных переселенцев и опирался на принципы международного права о территориальной целостности и признанных границах государства. Информационная и дипломатическая работа не прекращалась во время самой войны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно выступал с обращениями к гражданам и давал интервью зарубежным СМИ. Так, за 44 дня освободительной войны он выступил с восемью обращениями к народу и дал интервью 26 иностранным средствам массовой информации. Страна боролась не только на поле боя, но и за то, чтобы её позицию услышали за пределами региона.

Но никакие цифры военных расходов, дипломатические заявления, канцелярские формулировки и политические решения не могут передать главного — Победы в её человеческом измерении. Её обеспечили солдаты и офицеры на передовой, медицинские работники, волонтёры, люди в тылу и семьи, которые провожали близких на фронт и ждали их возвращения. Освобождение каждого населённого пункта встречали искренними слезами радости. Ликовали все поколения. Люди на улицах обнимали незнакомцев, вывешивали флаги на балконах и автомобилях. В те дни проявилась редкая консолидация общества — от масштабной волонтёрской помощи фронту до тысяч простых граждан, собиравших для бойцов тёплые вещи, продукты и письма со словами поддержки. Словом, безучастных не было.

Символом Победы стало 8 ноября — день освобождения Шуши. Освобождение жемчужины Азербайджана стало решающим моментом всей военной кампании благодаря сложнейшей операции, осуществлённой подразделениями сил специального назначения в условиях горного рельефа.

Днём азербайджанский лидер обратился к народу из Аллеи шехидов в Баку с эмоциональным заявлением, которое моментально разошлось по всем информационным каналам:

«С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобождён от оккупации! Шуша наша! Карабах наш!»

Глава государства сказал: «Сообщить об этом азербайджанскому народу в такой исторический день — может быть, один из самых счастливых дней в моей жизни».

10 ноября 2020 года было подписано трёхстороннее заявление о прекращении боевых действий. Впоследствии Азербайджану были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы без единого выстрела. Таким образом, военные успехи и последующие политические договорённости изменили ситуацию, которая оставалась нерешённой почти три десятилетия. В ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил контроль над обширными территориями, включая пять городов, четыре посёлка и около 300 населённых пунктов (сёл и стратегических высот).

3 декабря 2020 года президентским распоряжением 8 ноября было официально установлено как День Победы.

Победа 2020 года изменила не только географическую и политическую реальность на Южном Кавказе, но и сложившийся здесь баланс сил. Регион вступил в новый этап, в котором Азербайджан получил возможность самостоятельно определять дальнейшую повестку освобождённых территорий и укрепления своих позиций. Изменился и формат внешнего присутствия, потому что российские миротворцы, размещённые в Карабахе, в апреле 2024-го досрочно завершили свою миссию и покинули территорию Азербайджана. Тем самым завершился ещё один этап послевоенного устройства региона. Южный Кавказ уже не мог вернуться к прежней конфигурации, а события 2020 года стали рубежом, после которого изменилась сама логика региональных отношений.

Вместе с тем в календаре есть и другая дата, которую важно помнить, — 27 сентября, День памяти. Она напоминает о погибших в Отечественной войне, о тех, кто отдал жизнь за свою страну, и о семьях, для которых слово «Победа» навсегда связано с невосполнимой утратой. За нашей великой Победой стоят конкретные судьбы. И уважение к этой памяти начинается с бережного отношения к людям, которые заплатили за неё самую высокую цену.

Есть и ещё одна сторона исторического события, о которой нельзя забывать. Победа не заканчивается возможностью оглянуться с чувством исполненного долга, ведь ещё существует ответственность за то, каким будет будущее. Возрождающиеся города и сёла, возвращение бывших вынужденных переселенцев, восстановление дорог, школ, больниц и культурных памятников — всё это является продолжением той истории, которая началась с военного освобождения. Флаг над родными городами поднят, и там вновь слышен детский смех, строятся планы на завтрашний день без страха.

Сегодня, когда Азербайджан отмечает 8 ноября, особенно важно сохранить то чувство единства, которое проявилось осенью 2020 года. Люди могут и должны по-разному смотреть на многие вопросы, но в те дни их объединяла общая надежда, и это чувство единения важно оберегать. Эта способность помогает и сегодня, когда Азербайджан вдыхает новую жизнь в свои города и сёла.

Азербайджан имеет полное право гордиться своей историей, своей армией и людьми, которые приблизили триумфальное возвращение освобождённых территорий и повергли оккупанта.

Говоря о сегодняшнем дне, стоит сказать, что практический мир, который был установлен в регионе, наполняет значение Победы новым смыслом. А сохранённый мир пусть станет главным достижением для следующих поколений.