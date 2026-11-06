В преддверии 8 ноября — Дня Победы Министерство труда и социальной защиты населения предоставило еще 130 квартир семьям шехидов и лицам с инвалидностью вследствие войны в Баку, Ширване, Гаджигабуле и Евлахе. Квартиры расположены в соответствующих жилых комплексах Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) и полностью отремонтированы.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, на мероприятии по случаю предоставления квартир, состоявшемся в Бинагадинском районе города Баку, заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев заявил, что семьи шехидов и лица с инвалидностью вследствие войны находятся под особым вниманием и заботой государства.

Он подчеркнул, что после исторической Победы, одержанной Азербайджанской армией в Отечественной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, программа обеспечения жильем представителей этих категорий населения была расширена в пять раз.

Отмечается, что с учетом квартир, предоставленных сегодня, в послевоенный период семьям шехидов и лицам с инвалидностью вследствие войны было передано до 7 500 квартир, а за весь предыдущий период — более 16 тысяч. Кроме того, в послевоенный период лицам с инвалидностью вследствие войны было предоставлено 586 автомобилей, а за весь предыдущий период — более 7 700 автомобилей.

Выступавшие на мероприятиях по предоставлению квартир в других регионах подчеркнули, что улучшение благосостояния этих категорий граждан является одним из основных приоритетов социальной политики государства. Было отмечено, что меры по обеспечению их жильем также являются одним из направлений этой политики.

Члены семей шехидов и лица с инвалидностью вследствие войны, получившие новые квартиры, выразили президенту Ильхаму Алиеву глубокую благодарность за оказываемые им внимание и заботу.