В Баку 9 ноября в связи с торжественными шествиями военнослужащих по случаю Дня Победы на ряде улиц и проспектов частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Военный марш пройдет с 11:00 до 13:00 по пяти маршрутам:

– Дворец имени Гейдара Алиева – проспект Бюльбюля – киноцентр «Низами» – проспект Нефтяников – площадь Азадлыг – Бакинский международный морской торговый порт;

– Аллея шехидов – комплекс «Пламенные башни» – Чемберекендский парк – станция метро «Ичеришехер» – Крепостные ворота – Азербайджанский государственный кукольный театр – круг Азнефть – памятник Бахрам Гуру;

– Парк имени Гусейна Мусабекова – улица Абдуррагим бека Ахвердиева – проспект Гусейна Джавида – парк Гусейна Джавида – Парламентский проспект – Аллея шехидов;

– Спортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар» – улица Самеда Вургуна – парк Офицеров – Бакинский государственный цирк – Дворец имени Гейдара Алиева – памятник Имадеддину Насими – проспект Нефтяников;

– Памятник Нариману Нариманову – Центральный парк – Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр – Зимний парк – Дворец имени Гейдара Алиева – Центральный банк Азербайджанской Республики – торговый центр «28 Mall».

Водителей и других участников дорожного движения призвали заранее планировать поездки, учитывать возможные заторы и пользоваться альтернативными маршрутами.