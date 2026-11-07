Завтра, 8 ноября, Азербайджан отметит шестую годовщину исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне. Это очередной повод оценить, насколько радикально за прошедшие шесть лет изменился политический ландшафт Южного Кавказа, какие цели были достигнуты Баку и насколько несостоятельными оказались расчёты тех внешних игроков, которые стремились сохранить прежний порядок вещей.

Победа в 44-дневной войне 2020 года стала результатом не только военного превосходства и боевого мастерства Азербайджанской армии. Она была достигнута в условиях сложнейшего международного давления, когда от Баку требовали остановить наступление и вернуться к переговорам, не обеспечив при этом реального восстановления территориальной целостности страны.

Особенно вопиющей выглядела позиция Франции, которая, будучи одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, должна была содействовать урегулированию конфликта, но в ходе войны всё чаще демонстрировала политическую ангажированность. Уже 27 сентября 2020 года, в первый день боевых действий, Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и призвал решать конфликт путём переговоров. Далее, 2 октября, французский президент вновь связался с азербайджанским лидером, выразив обеспокоенность продолжением боевых действий и призвав к восстановлению режима прекращения огня. Ещё один телефонный разговор состоялся 9 октября.

Это была напрасная трата времени с его стороны. Ведь для Баку принципиальное значение имело то, что нельзя было вновь остановиться на полпути, оставив за пределами контроля Азербайджана его международно признанные территории. Переговоры, которые десятилетиями не приводили к восстановлению справедливости, не могли служить оправданием для сохранения оккупационного статус-кво.

В итоге азербайджанская армия продолжила выполнение задач, поставленных Верховным Главнокомандующим. За 44 дня были освобождены Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Гадрут, Шуша и сотни других населённых пунктов, а также важнейшие стратегические высоты. И 8 ноября 2020 года освобождение Шуши стало событием, определившим дальнейший ход войны.

Через два дня было подписано трёхстороннее заявление, закрепившее прекращение боевых действий и возвращение Азербайджану Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Победа была достигнута не благодаря благосклонности внешних посредников, а вопреки обстоятельствам, в которых Азербайджану приходилось самостоятельно отстаивать свои права и национальные интересы.

Но на этом противостояние вокруг Карабаха не закончилось. Уже 25 ноября 2020 года французский Сенат принял резолюцию о необходимости признания так называемой «Нагорно-Карабахской Республики». Документ не имел обязательной юридической силы и не мог изменить международно-правовой статус азербайджанских территорий. Тем не менее сам факт его принятия стал показательным: законодательный орган страны, которая должна была выступать посредником в урегулировании конфликта, направил политический сигнал, прямо противоречивший принципу территориальной целостности Азербайджана.

Париж фактически пытался закрепить политическую конструкцию, не имевшую международного признания и не соответствовавшую принципам, на которых должно было строиться урегулирование. Однако резолюции и политические декларации не могли отменить реальность, сложившуюся на земле. В сентябре 2023 года Азербайджан провёл локальную антитеррористическую операцию, продолжавшуюся менее суток. В результате были нейтрализованы незаконные вооружённые формирования, а государственный суверенитет страны был восстановлен на всей её территории.

Существование сепаратистского образования, которое годами использовалось противниками Азербайджана как инструмент давления на Баку, завершилось. В этой ситуации резолюция французского Сената окончательно продемонстрировала свою политическую беспомощность: она не изменила ни международно признанных границ Азербайджана, ни фактического положения дел.

Особое значение имело и последующее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ещё 6 октября 2022 года по итогам встречи в Праге Ереван и Баку подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, предусматривающим взаимное признание территориальной целостности и суверенитета. Позднее Пашинян публично уточнил, что Армения признаёт территориальную целостность Азербайджана в пределах 86 600 квадратных километров. Это означало принципиальное изменение официальной позиции Еревана по вопросу границ и суверенитета соседнего государства.

Таким образом, политическая линия Парижа, которая в определённые периоды была ориентирована на поддержку армянской позиции и сохранение особого международного внимания к сепаратистской проблематике, не привела к желаемому для её сторонников результату. Азербайджан не только восстановил контроль над освобождёнными в 2020 году районами, но и в 2023-м восстановил полный суверенитет над всей своей территорией.

На Южном Кавказе сформировался новый статус-кво, который уже невозможно отменить резолюциями, заявлениями или дипломатическими декларациями. А вот Эммануэль Макрон подходит к завершению своего президентского срока в условиях серьёзного внутреннего политического и экономического кризиса. Франция сталкивается с бюджетным дефицитом, ростом государственного долга, политической фрагментацией и социальным недовольством.

Еврокомиссия в своём весеннем прогнозе ожидала, что государственный долг Франции может превысить 120 процентов ВВП уже в 2027 году. Это не означает, что все проблемы страны возникли исключительно при Макроне, однако именно его президентство завершается на фоне крайне сложной экономической и политической ситуации.

Не оправдались и наиболее амбициозные внешнеполитические ожидания французского президента. В российско-украинской войне Макрон неоднократно пытался играть роль одного из ведущих европейских переговорщиков, выступал с инициативами по обеспечению безопасности Украины и обсуждал возможность различных форматов международного присутствия.

Однако за прошедшее время добиться прекращения российской агрессии не удалось, а европейская дипломатия по-прежнему вынуждена искать способы усиления поддержки Киева и обеспечения собственной безопасности. Кроме того, в последние месяцы президентская повестка Макрона всё больше сосредоточена на внутренних проблемах Франции и приближающихся выборах 2027 года.

На этом фоне Азербайджан продолжает решать задачи, которые стали возможны благодаря Победе 2020 года. Освобождённые территории превращаются в масштабную строительную площадку: восстанавливаются города и сёла, создаётся транспортная, энергетическая и социальная инфраструктура, развивается промышленность, возвращаются бывшие вынужденные переселенцы. При этом исторического максимума достигли золотовалютные резервы страны, тогда как внешний долг сокращается. Всё это — звенья одной цепи, имя которой — стратегия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она уже обеспечила нашей стране исторические прорывы и ещё приведёт к новым победам, о которых с изумлением будут говорить во всём мире.