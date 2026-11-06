Сооснователь американской компании Higgsfield Алекс Машрабов получил гражданство Казахстана. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

«Еще один миллиардер в Казахстане! С радостью вручил сооснователю компании Higgsfield Алексу Машрабову паспорт гражданина Казахстана», — написал министр в Facebook.

По словам Мадиева, Казахстан заинтересован в привлечении специалистов, работающих над развитием искусственного интеллекта, и создании условий для реализации их проектов.

В августе Forbes сообщил, что Машрабов может стать новым участником рейтинга миллиардеров издания. После последнего инвестиционного раунда стоимость Higgsfield оценили в $5,4 млрд, а доля предпринимателя в компании, по данным журнала, может составлять около 20%.

В 2020 году Машрабов также вошел в российский рейтинг Forbes «30 до 30» в категории «Наука и технологии».