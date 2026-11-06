Южнокорейский оборонный стартап Newtype Industries прекратил масштабный проект по испытанию программного обеспечения на основе искусственного интеллекта для украинской артиллерии. Об этом сообщает The Diplomat.

Глава компании Сенгвон Чо рассказал, что в середине октября украинский представитель уведомил его о поступившем сверху приказе прекратить сотрудничество. По мнению Чо, причиной мог стать дипломатический конфликт между Киевом и Сеулом.

В результате запланированные испытания, переговоры о внедрении технологии и получение отзывов от украинских военных были отменены или отложены на неопределённый срок.