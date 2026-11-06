Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке крупного соглашения по урегулированию украинского конфликта, которое может затронуть всю Европу.

Выступая в Белом доме, он отказался раскрывать детали переговоров с Россией, но подтвердил встречу со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. При этом с украинской делегацией Трамп не встречался.