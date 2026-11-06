Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев так и не получил 16 млрд долларов американской помощи, предусмотренной прежними договорённостями, и должен добиваться выделения этих средств.

«В рамках прошлых договорённостей и решений выделение 16 миллиардов было приостановлено, и эти средства не были предоставлены. Мы благодарны за всё, что было предоставлено, но Украина должна бороться как минимум за эти деньги», — сказал Зеленский в интервью ТСН.

Он также подчеркнул необходимость выстроить эффективный диалог с обновлённой политической структурой США и сохранить поддержку обеих партий. По его мнению, это повысит шансы Киева на получение дополнительной помощи.

Ранее Зеленский выразил надежду на усиление американской поддержки после победы демократов на промежуточных выборах.