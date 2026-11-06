Напряжённость на мировых энергетических рынках и резкие колебания цен заставляют поставщиков и покупателей всё больше внимания уделять надёжности перевозок. Войны, атаки на инфраструктуру и перебои в работе портов способны нарушить поставки даже при наличии достаточных объёмов нефти. В этих условиях дополнительные экспортные маршруты приобретают особую ценность, а сотрудничество Азербайджана и Казахстана выходит далеко за рамки обычных коммерческих отношений.

Впрочем, Казахстан уже давно использует азербайджанское направление. Нефть доставляется танкерами из Актау в Баку, затем поступает в трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан и через турецкий порт выходит на мировые рынки. Этот маршрут позволяет экспортировать сырьё без прохождения через российскую территорию, что особенно важно на фоне сохраняющихся рисков в Черноморском регионе.

Однако полностью заменить Каспийский трубопроводный консорциум, через который проходит основная часть казахстанского нефтяного экспорта, данное направление пока не может. Объёмы перевозок по этим направлениям пока несопоставимы, а наращивание поставок через Каспий сдерживают нехватка танкеров, ограниченные возможности портов и высокие расходы на перегрузку нефти. Тем не менее потенциал увеличения поставок существует. Его освоение позволило бы Казахстану снизить зависимость от одного экспортного пути, а Азербайджану — увеличить транзитные доходы и укрепить свои позиции на энергетическом рынке.

Именно в этом контексте следует рассматривать состоявшуюся 3 ноября в Баку встречу президента SOCAR Ровшана Наджафа с председателем правления «КазМунайГаза» Асхатом Хасеновым. В ходе неё стороны обсудили увеличение поставок казахстанской нефти через Азербайджан и выполнение договорённостей 2024 года, предусматривающих поэтапное наращивание транспортировки до 2,2 млн тонн в год. На 2026 год КМГ планирует экспортировать по этому направлению 1,7 млн тонн. Следовательно, ближайшая задача — создать условия, позволяющие выйти на согласованный объём и обеспечить его стабильную перевозку.

При этом договорённости охватывают закупку казахстанской нефти для переработки на заводах группы SOCAR и последующей продажи на региональных и мировых рынках. Такая схема позволяет двум компаниям выстраивать более устойчивые связи, опираясь сразу на несколько направлений работы.

Однако рост поставок сдерживает стоимость перевозки. Доставка в Актау, транспортировка танкерами через Каспий, перегрузка и прокачка по БТД увеличивают расходы. Поэтому свободные мощности нефтепровода ещё не гарантируют выгодных условий экспорта.

Снижение тарифов обсуждалось ещё в 2024 году и вновь упоминалось в отчёте КМГ за 2025 год. Для регулярных поставок маршрут должен оставаться привлекательным и после устранения перебоев на других направлениях. Возможным компромиссом могли бы стать долгосрочные обязательства Казахстана по отгрузкам в обмен на более выгодные условия транзита.

Не менее важен и вопрос качества нефти. Азербайджанское и казахстанское сырьё отличается по плотности и содержанию серы. При совместной транспортировке эти различия могут влиять на характеристики общей смеси и цену её продажи. Для Баку важно сохранить качественные и ценовые преимущества Azeri Light, для Астаны — обеспечить выгодные условия реализации собственной нефти. Поэтому увеличение прокачки требует согласованных правил приёма сырья и расчётов между участниками.

На поставках сказались и технические сбои. В 2025 году загрязнение нефти в резервуарах терминала в Джейхане привело к приостановке казахстанских отгрузок, возобновлённых в сентябре. Да и на Каспии перевозки ограничивают возможности флота и портов. Обмеление моря вынуждает загружать танкеры не полностью, что увеличивает расходы на каждую тонну нефти.

Таким образом, наращивание поставок требует развития всего маршрута — от портов и танкерного флота до нефтепровода. Основу для планирования таких вложений уже создают договорённости SOCAR и КМГ о поэтапном увеличении перевозок до 2,2 млн тонн в год. Они подтверждают заинтересованность сторон в долгосрочном использовании маршрута, хотя конкретные гарантии его загрузки должны закрепляться в обязательствах по объёмам и срокам поставок.

Азербайджан заинтересован в таком развитии. Рост казахстанского транзита позволяет активнее использовать нефтетранспортную инфраструктуру и получать дополнительные доходы. Одновременно укрепляется роль страны как связующего звена между Центральной Азией и внешними рынками. В свою очередь, для Казахстана сотрудничество с Баку означает постепенное расширение экспортного выбора, а для европейских покупателей — дополнительную возможность получать нефть через Средиземное море.

В конечном счёте Баку и Астана рассчитывают использовать совпадение своих интересов для расширения энергетического сотрудничества. В этих условиях стороны сосредоточивают усилия на согласовании выгодных условий перевозки и привлечении необходимых вложений в инфраструктуру. Решение этих задач позволит маршруту через Каспий занять более заметное место в нефтяном экспорте Казахстана. На фоне сохраняющейся напряжённости ценность такого сотрудничества будет только возрастать.