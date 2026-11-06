В Париже ко Дню Победы Азербайджана 8 ноября прошел музыкальный вечер «Эхо чести», объединивший произведения азербайджанских и европейских композиторов, сообщает АзерТАдж.

Вечер организовало посольство Азербайджана во Франции при поддержке Министерства культуры страны. Открывая мероприятие, посол Лейла Абдуллаева поблагодарила гостей и представителей дипломатического корпуса за интерес к истории и культуре Азербайджана.

Она напомнила, что 8 Ноября занимает особое место в современной истории страны, а память о погибших за ее территориальную целостность чтят и передают следующим поколениям.

«Честь народа воплощается в его исторической памяти, а также в способности сохранять свою культуру и передавать национальное наследие будущим поколениям», – отметила Абдуллаева.

По словам посла, музыка стала еще одним способом сблизить азербайджанскую и французскую культуры.

«В Париже этот музыкальный диалог приобретает особое значение. Он демонстрирует способность культуры сближать народы, преодолевать барьеры и укреплять связи между нациями. Пусть этот вечер станет не только моментом памяти и гордости, но и торжеством красоты, культурного обмена и азербайджано-французской дружбы! Пусть «Эхо чести» станет также эхом мира, взаимного уважения и надежды!» – подчеркнула она.

В программе прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Кара Караева, Ниязи, Асафа Зейналлы, Арифа Меликова и Фикрета Амирова, а также фрагменты из европейской классики – опер «Кармен» Жоржа Бизе и «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса и произведений Франсуа Борна.

На сцену вышли главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев, дирижер ансамбля Zoastre Савитри де Рошфор, народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева, заслуженный артист Рамиль Гасымов и музыкант Агарагим Гулиев, проживающий во Франции.

Гости также могли увидеть работы азербайджанских художниц Наргиз Гулиевой и Эсмер Нариманбековой, представленные у входа в концертный зал.