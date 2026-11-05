В Азербайджане расширили круг граждан, имеющих право на статус вынужденного переселенца – теперь его смогут получить не только родившиеся после оккупации соответствующих районов, но и мужчины, переехавшие туда к женам после их освобождения.

Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, соответствующие изменения внесены в правила предоставления статуса вынужденного переселенца (внутренне перемещенного лица) и выдачи подтверждающего свидетельства.

Согласно поправкам, статус смогут получить мужчины, которые заключили брак с жительницами оккупированных районов еще до возникновения обстоятельств, вынудивших их покинуть родные места. При этом они должны были сохранить регистрацию по месту жительства в собственном районе, а после оккупации зарегистрироваться по адресу супруги.

Ранее такая возможность предусматривалась только для женщин, вышедших замуж за жителей оккупированных районов до вынужденного переселения, сохранивших регистрацию в родных местах и впоследствии зарегистрировавшихся по адресу мужа.