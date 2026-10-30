В Баку состоялась церемония награждения победителей чемпионата мира и фестиваля ФИФА по футболу среди игроков до 15 лет.

Мероприятие прошло в Baku Crystal Hall. Сначала памятные подарки были вручены арбитрам, которые обслуживали около 1000 матчей на протяжении турнира.

Затем наградили победителей дивизионов: Новой Зеландии (дивизион F), Центральноафриканской Республики (дивизион E), Таджикистана (дивизион D), Беларуси (дивизион C) и Замбии (дивизион B).

В завершение медали и кубок вручили сборной Испании, ставшей победителем первого в истории чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

Отметим, что чемпионат мира собрал в Баку юные футбольные таланты из 189 национальных ассоциаций — членов ФИФА.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посмотрел финальный матч FIFA U-15 World Cup and Festival и принял участие в церемонии награждения победителей.