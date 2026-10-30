Депутат Агиль Аббас заявил в Милли Меджлисе, что его отец владел шестикомнатным домом в Агдаме, однако ни он, ни его пятеро сестёр и двое братьев не могут получить там жильё.

«Я с 1970 года живу в Баку и не имею статуса вынужденного переселенца. Но почему мне не полагается дом, построенный на месте отцовского? Почему я должен покупать его за свой счёт?», — возмутился депутат, призвав пересмотреть правила предоставления жилья. Его слова приводит Qafqazinfo.

Спикер парламента Сахиба Гафарова резко раскритиковала его заявление.